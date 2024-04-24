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4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! Göz kamaştırdı! İşte Fahriye Evcen’le aşk yuvası...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem başarılı kariyeri hem de Fahriye Evcen ile yürüttüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Karan ve Kerem adlarında iki oğlu olan Özçivit, geçen aylarda ise oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Ünlü çiftin 4 katlı lüks villaları da bir kez daha merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 09:32 Güncelleme 24 Nisan 2024, 16:18
4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! Göz kamaştırdı! İşte Fahriye Evcen’le aşk yuvası... 1

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla sık sık adından söz ettirdi.

4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! Göz kamaştırdı! İşte Fahriye Evcen’le aşk yuvası... 2

Ünlü oyuncu geçen aylarda ise oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! Göz kamaştırdı! İşte Fahriye Evcen’le aşk yuvası... 3

Özçivit'in çekirdek ailesiyle yaşadığı lüks evi de bir kez daha merak konusu oldu.

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