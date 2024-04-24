4 katlı lüks villa! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! Göz kamaştırdı! İşte Fahriye Evcen’le aşk yuvası...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem başarılı kariyeri hem de Fahriye Evcen ile yürüttüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Karan ve Kerem adlarında iki oğlu olan Özçivit, geçen aylarda ise oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Ünlü çiftin 4 katlı lüks villaları da bir kez daha merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk yuvası...