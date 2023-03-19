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Haberler Magazin 4 hafta önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar mini taytını çekip spor yaptı! Son haliyle şaşkına çevirdi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu...

4 hafta önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar mini taytını çekip spor yaptı! Son haliyle şaşkına çevirdi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisine benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Bir süre sonra Cem adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Alkoçlar, 4 hafta önce de ikinci bebeğine kavuştu. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Alkoçlar, son yayınladığı görüntülerle bir kez daha gündem oldu. Alkoçlar, mini taytıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak paylaştı. Henüz bir ay önce doğum yapan ünlü ismin son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın son hali...

takvim.com.tr
19.03.2023 19:59 - Son Güncelleme: 19.03.2023 20:02
4 hafta önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar mini taytını çekip spor yaptı! Son haliyle şaşkına çevirdi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Gülşah-Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştirmişti.

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4 hafta önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar mini taytını çekip spor yaptı! Son haliyle şaşkına çevirdi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Geçen yıl oğulları Cem'i kucağına alan çift, çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı.

4 hafta önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar mini taytını çekip spor yaptı! Son haliyle şaşkına çevirdi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslışah Alkoçlar, geçen ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

4 hafta önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar mini taytını çekip spor yaptı! Son haliyle şaşkına çevirdi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Ada adını verdiği kızını kucağına alan Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

4 hafta önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar mini taytını çekip spor yaptı! Son haliyle şaşkına çevirdi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son yayınladığı görüntülerle bir kez daha gündem oldu. Alkoçlar, mini taytıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak paylaştı.

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