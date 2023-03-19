4 hafta önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar mini taytını çekip spor yaptı! Son haliyle şaşkına çevirdi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu...
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisine benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Bir süre sonra Cem adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Alkoçlar, 4 hafta önce de ikinci bebeğine kavuştu. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Alkoçlar, son yayınladığı görüntülerle bir kez daha gündem oldu. Alkoçlar, mini taytıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak paylaştı. Henüz bir ay önce doğum yapan ünlü ismin son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın son hali...
19.03.2023 19:59 - Son Güncelleme: 19.03.2023 20:02
Gülşah-Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştirmişti.
Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslışah Alkoçlar, geçen ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
Ada adını verdiği kızını kucağına alan Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.