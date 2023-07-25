4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı 23 yaşına bastı! Son halini görenin nutku tutuldu! İlk yorum Seda Sayan’dan...

Son Arzum, Caddelerde Rüzgar, Böyle Ayrılık Olmaz ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Ünlü şarkıcı, henüz 4 aylıkken evlat edindiği ve gözü gibi baktığı kızının yeni yaşını sahnede kutladı. O anları da sosyal medyada paylaştı. 23 Temmuz'da 23 yaşına giren Ayşe Nazlı'nın son halini görenler ise hayran kaldı. Ayşe Nazlı için "Çok güzelleşmiş", "Harika bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı. Seda Sayan'da anne-kızın pozlarına kayıtsız kalmadı. İşte Nilüfer'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik kızı...