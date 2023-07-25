Son Arzum, Caddelerde Rüzgar, Böyle Ayrılık Olmaz ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Ünlü şarkıcı, henüz 4 aylıkken evlat edindiği ve gözü gibi baktığı kızının yeni yaşını sahnede kutladı. O anları da sosyal medyada paylaştı. 23 Temmuz'da 23 yaşına giren Ayşe Nazlı'nın son halini görenler ise hayran kaldı. Ayşe Nazlı için "Çok güzelleşmiş", "Harika bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı. Seda Sayan'da anne-kızın pozlarına kayıtsız kalmadı. İşte Nilüfer'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik kızı...
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer, tarih 2000'leri gösterdiğinde çocuk esirgeme kurumundan uzun uğraşlar sonucu bir kız çocuğu evlatlık edindi.
Nilüfer, henüz 4 aylık olan bu kız çocuğuna Ayşe Nazlı ismini verdi ve el bebek gül bebek büyüttü.
Reha Muhtar'ın da bir röportajında "Ayşe bana 'baba' dedi. Beni babası olarak benimsedi. Nilüfer hanımdan ayrılmış olsam bile O benim çocuğumdur" dediği Ayşe Nazlı, büyüyüp genç kız oldu.