4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşi paylaştı ortalık yıkıldı! Sosyal medya sallandı

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.