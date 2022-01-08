4 aylık hamile olan Sinem Kobal'a bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşi paylaştı ortalık yıkıldı! Sosyal medya sallandı
4 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçen günlerde ise ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran Kobal, müjdeli haberle hayranlarını sevindirmişti. Güzel oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yayınladığı pozla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın binlerce yorum ve beğeni alan son paylaşımı...
08.01.2022 18:54
- Son Güncelleme: 08.01.2022 18:54
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Sinem Kobal'ın ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmış ve çift jest hızıyla iddiaları doğrulayıp yaşadıkları heyecanı sevenleriyle paylaşmıştı.
Şimdilerde 4 aylık hamile olan güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.