4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda ilk kez paylaştı Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kayıtsız kalmadı
4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın son haline bakın! Ünlü oyuncu Demet Evgar, altı yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Üç aylık hamile olduğu iddiaları sonrası nikah masasına oturan Demet Evgar'ın bebeğinin ismi de geçen günlerde belli olmuştu. Bebeğine 'Mavi' ismini verecek olan ünlü oyuncudan karnı burnunda ilk poz da geldi. Vogue Türkiye için objektif karşısına geçen Evgar, verdiği pozu Instgaram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Karnı burnunda ilk kez paylaşım yapan Evgar'ın pozuna Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kayıtsız kalmadı. İşte Demet Evgar'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
07.04.2022 22:29 - Son Güncelleme: 07.04.2022 22:29
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ile Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler.
Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.