4 aylık hamile olan Demet Evgar siyah mayosuyla paylaştı! Göğüs dekolteli pozuna Burcu Biricik kayıtsız kalmadı! “Leoparım benim”
Aile arasından kıyılan nikahla hayatını Levent Babataş ile birleştiren ve şimdilerde 4 aylık hamile olan Demet Evgar, Vouge dergisine verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Göğüs dekolteli siyah mayosunun üzerine giydiği leopar desenli ceketiyle kamera karşısına geçen Evgar'ın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken meslektaşı Burcu Biricik kayıtsız kalmadı. Son haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu için "Leoparım benim" yorumu yapıldı. İşte Demet Evgar'ın sosyal medyada gündem olan o pozu...
26.04.2022 00:53 - Son Güncelleme: 26.04.2022 00:53
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı.
Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti.