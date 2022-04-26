RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 4 aylık hamile olan Demet Evgar siyah mayosuyla paylaştı! Göğüs dekolteli pozuna Burcu Biricik kayıtsız kalmadı! “Leoparım benim”

4 aylık hamile olan Demet Evgar siyah mayosuyla paylaştı! Göğüs dekolteli pozuna Burcu Biricik kayıtsız kalmadı! “Leoparım benim”

Aile arasından kıyılan nikahla hayatını Levent Babataş ile birleştiren ve şimdilerde 4 aylık hamile olan Demet Evgar, Vouge dergisine verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Göğüs dekolteli siyah mayosunun üzerine giydiği leopar desenli ceketiyle kamera karşısına geçen Evgar'ın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken meslektaşı Burcu Biricik kayıtsız kalmadı. Son haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu için "Leoparım benim" yorumu yapıldı. İşte Demet Evgar'ın sosyal medyada gündem olan o pozu...

26.04.2022 00:53 - Son Güncelleme: 26.04.2022 00:53
4 aylık hamile olan Demet Evgar siyah mayosuyla paylaştı! Göğüs dekolteli pozuna Burcu Biricik kayıtsız kalmadı! “Leoparım benim”

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı.

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4 aylık hamile olan Demet Evgar siyah mayosuyla paylaştı! Göğüs dekolteli pozuna Burcu Biricik kayıtsız kalmadı! “Leoparım benim”

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti.

4 aylık hamile olan Demet Evgar siyah mayosuyla paylaştı! Göğüs dekolteli pozuna Burcu Biricik kayıtsız kalmadı! “Leoparım benim”

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği öne sürülmüştü.

4 aylık hamile olan Demet Evgar siyah mayosuyla paylaştı! Göğüs dekolteli pozuna Burcu Biricik kayıtsız kalmadı! “Leoparım benim”

DEMET'İN BEBEK HEYECANI!
Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilmişti. Evgar'ın bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu.

4 aylık hamile olan Demet Evgar siyah mayosuyla paylaştı! Göğüs dekolteli pozuna Burcu Biricik kayıtsız kalmadı! “Leoparım benim”

Ünlü oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını vereceği ortaya çıkmıştı.

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