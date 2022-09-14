4 aylık evlilikte mutsuz son! Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Barıştılar mı ayrıldılar mı derken boşanma...
Her fırsatta eşine olan sevgilisini ve yaşadığı mutluluğu dile getiren Hadise, son günlerde ayrılık haberleriyle magazin gündeminden düşmedi. Bir konserinde ağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, sırasıyla; Mehmet Dinçerler'in kendisinin katılmadığı organizasyonda alyansını çıkarması, bebek ve evi terk etme iddialarıyla gündem oldu. Ayrılık söylentileriyle ilgili herhangi bir açıklama da yapmayan çiftin peş peşe gelen hamleleri, "Hadise hamile mi?", "Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?", "Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı mı?" sorularının sık sık gündeme gelmesine neden oldu. Son olarak ise Mehmet Dinçerler paylaşımıyla kafa karıştırdı ve ikilinin barıştığı öne sürüldü. Ancak Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde beklenenin aksine flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
14.09.2022 19:14 - Son Güncelleme: 14.09.2022 19:14
Hadise, 15 Mart'ta nişanlandığı iş insani sevgilisi Mehmet Dinçerler ile mayıs ayında dünyaevine girdi.
Her fırsatta eşine olan sevgilisini ve yaşadığı mutluluğu dile getiren Hadise, sık sık magazin manşetlerini süsledi.
Ancak çok geçmeden ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Her fırsatta eşine olan sevgilisini ve yaşadığı mutluluğu dile getiren Hadise, ayrılık haberleriyle günlerce konuşuldu.
Konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken ağlayan ve 3 milyon TL değerindeki tektaşını takmayan Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'i yeni mağazasının açılışında da yalnız bıraktı.
Mağaza açılışına tek başına katılan Mehmet Dinçerler'in de alyansını çıkarması dikkatlerden kaçmadı ve ayrılık iddialarını güçlendirdi.