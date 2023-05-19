4 ay önce evlenmişti! Özcan Deniz “Kalan ömrümün tek sahipleri” deyip paylaştı! 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar ile sarmaş dolaş...
Kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile geçtiğimiz ocak ayında evlenen Özcan Deniz, yeni yaşını kutladı. Eşinin sürpriz doğum günü kutlaması sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Deniz, önce Samar Dadgar ile bir pozunu sonra ise oğlu Kuzey'i paylaştı. Dadgar da yayınladığı aşk pozu ile mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın o paylaşımları...
19.05.2023 20:44 - Son Güncelleme: 19.05.2023 23:26
Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Fayza Aktan ile olaylı boşanma sürecinin ardından Samar Dadgar'a gönlünü kaptırmıştı. İkili, geçtiğimiz ocak ayında nikâh masasına oturmuştu.
Eşinin sürpriziyle büyük mutluluk yaşayan Özcan Deniz, Instagram hesabından Dadgar ile el ele olduğu bir pozunu yayınlayıp, "Kalan ömrümün tek sahipleri" notunu düştü.
Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen beş yaşındaki oğlu Kuzey ile karesine ise "Tek servetim" mesajını yazdı.