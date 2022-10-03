4 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın! Görenin nutku tutuldu
Kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Aziz Aslan, Alper Kul, Meltem Yılmazkaya ve Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. 4 ay önce nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Özgür Aydın'ın güzeller güzeli eşi...
03.10.2022 23:56 - Son Güncelleme: 03.10.2022 23:56
Güldür Güldür Show'sa canlandırdığı Mustafa karakteriyle yıldızı parlayan Özgür Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.