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Haberler Magazin 4 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

4 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

Kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Aziz Aslan, Alper Kul, Meltem Yılmazkaya ve Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. 4 ay önce nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Özgür Aydın'ın güzeller güzeli eşi...

03.10.2022 23:56 - Son Güncelleme: 03.10.2022 23:56
4 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

Güldür Güldür Show'sa canlandırdığı Mustafa karakteriyle yıldızı parlayan Özgür Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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4 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

4 ay önce nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu.

4 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Özgür turnayı gözünden vurmuş" yorumları yapıldı.

4 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

İşte başta Özgür Aydın olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

4 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

EMİR BENDERLİOĞLU

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