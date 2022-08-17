4 ay önce baba olmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ üç güzelle görüntülendi! O iddialar ortalığı karıştırdı! Gözler eşi Başak Dizer’e çevrildi
Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 4 ay önce ise Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili hakkında ortaya atılan bir iddia ise sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
17.08.2022 21:09 - Son Güncelleme: 17.08.2022 21:09
2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ, Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım attı.
2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, dört ay önce Kurt Efe adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşadı.
Başak Dizer ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık magazin gündeminde yer alan Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan bir iddia ise herkesi şaşırttı.
Beyaz Magazin'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, gece geç saatlerde yakın bir erkek arkadaşı ve üç kadınla birlikte görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaş grubuyla sabaha kadar eğlendiği öne sürüldü.