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Haberler Magazin 4 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı “Anne-kız hazırlanıyoruz” deyip gözünden sakındığı kızını paylaştı! Hakan Ural’ın partneri...

4 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı “Anne-kız hazırlanıyoruz” deyip gözünden sakındığı kızını paylaştı! Hakan Ural’ın partneri...

İş insanı Mustafa Namlı ile yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Nur Tuğba Namlı, geçen Kasım ayında üçüncü kez anne olmuştu. Müjdeli haberi ise Namlı'nın partneri Hakan Ural duyurmuştu. Üç çocuk annesi Namlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda iki numarası Eliz'e yer verdi. "Anne-kız hazırlanıyoruz" notuyla paylaşımda bulunan ünlü ismin kızını görenler hayran kaldı. Öte yandan Nur Tuğba Namlı'nın kızı Eliz ile olan benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. İşte Nur Tuğba Namlı'nın biricik kızıyla yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
13.03.2023 19:06 - Son Güncelleme: 13.03.2023 19:06
4 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı “Anne-kız hazırlanıyoruz” deyip gözünden sakındığı kızını paylaştı! Hakan Ural’ın partneri...

Yarışmacı olarak katıldığı bir programla adını duyuran ve ardından sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında Mustafa Namlı ile nikah masasına oturdu.

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4 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı “Anne-kız hazırlanıyoruz” deyip gözünden sakındığı kızını paylaştı! Hakan Ural’ın partneri...

Bu evlilikten bir kızı bir oğlu olan Namlı'nın geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.

4 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı “Anne-kız hazırlanıyoruz” deyip gözünden sakındığı kızını paylaştı! Hakan Ural’ın partneri...

Doğum nedeniyle sunuculuğunu üstlendiği programa bir süre ara veren Namlı, Kasım ayında ise üçüncü bebeğine kavuştu.

4 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı “Anne-kız hazırlanıyoruz” deyip gözünden sakındığı kızını paylaştı! Hakan Ural’ın partneri...

Güzel haberi de Hakan Ural, şu sözlerle duyurdu: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir.

4 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı “Anne-kız hazırlanıyoruz” deyip gözünden sakındığı kızını paylaştı! Hakan Ural’ın partneri...

Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah"

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