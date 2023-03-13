4 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı “Anne-kız hazırlanıyoruz” deyip gözünden sakındığı kızını paylaştı! Hakan Ural’ın partneri...
İş insanı Mustafa Namlı ile yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Nur Tuğba Namlı, geçen Kasım ayında üçüncü kez anne olmuştu. Müjdeli haberi ise Namlı'nın partneri Hakan Ural duyurmuştu. Üç çocuk annesi Namlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda iki numarası Eliz'e yer verdi. "Anne-kız hazırlanıyoruz" notuyla paylaşımda bulunan ünlü ismin kızını görenler hayran kaldı. Öte yandan Nur Tuğba Namlı'nın kızı Eliz ile olan benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. İşte Nur Tuğba Namlı'nın biricik kızıyla yaptığı o paylaşım...
13.03.2023 19:06 - Son Güncelleme: 13.03.2023 19:06
Yarışmacı olarak katıldığı bir programla adını duyuran ve ardından sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında Mustafa Namlı ile nikah masasına oturdu.
Güzel haberi de Hakan Ural, şu sözlerle duyurdu: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir.