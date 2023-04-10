39’luk Ceren Benderlioğlu’ndan kırmızı taytlı spor pozu! Son hali dikkat çekti: “Zayıflama bence...” EDHO’nun Ömür’üydü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son günlerde yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Benderlioğlu, o pozlara bir yenisini daha ekledi. Kırmızı taytıyla kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
10.04.2023 18:25 - Son Güncelleme: 10.04.2023 19:05
Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.