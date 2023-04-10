RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 39’luk Ceren Benderlioğlu’ndan kırmızı taytlı spor pozu! Son hali dikkat çekti: “Zayıflama bence...” EDHO’nun Ömür’üydü...

39’luk Ceren Benderlioğlu’ndan kırmızı taytlı spor pozu! Son hali dikkat çekti: “Zayıflama bence...” EDHO’nun Ömür’üydü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son günlerde yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Benderlioğlu, o pozlara bir yenisini daha ekledi. Kırmızı taytıyla kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
10.04.2023 18:25 - Son Güncelleme: 10.04.2023 19:05
39’luk Ceren Benderlioğlu’ndan kırmızı taytlı spor pozu! Son hali dikkat çekti: “Zayıflama bence...” EDHO’nun Ömür’üydü...

Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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39’luk Ceren Benderlioğlu’ndan kırmızı taytlı spor pozu! Son hali dikkat çekti: “Zayıflama bence...” EDHO’nun Ömür’üydü...

Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

39’luk Ceren Benderlioğlu’ndan kırmızı taytlı spor pozu! Son hali dikkat çekti: “Zayıflama bence...” EDHO’nun Ömür’üydü...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve son günlerde yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Benderlioğlu, o pozlara bir yenisini daha ekledi.

39’luk Ceren Benderlioğlu’ndan kırmızı taytlı spor pozu! Son hali dikkat çekti: “Zayıflama bence...” EDHO’nun Ömür’üydü...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

39’luk Ceren Benderlioğlu’ndan kırmızı taytlı spor pozu! Son hali dikkat çekti: “Zayıflama bence...” EDHO’nun Ömür’üydü...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, sosyal medyada hızla yayıldı.

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