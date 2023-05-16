39 yıl yaşındaki Aslı Enver’in sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Görenin nutku tutuldu! Berkin Gökbudak’ın baldızı meğer...
Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmış ve oyuncunun bir kızı olacağı öğrenilmişti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sır gibi sakladığı kız kardeşiyle gündem oldu. Oyuncunun kız kardeşini görenler hayran kalırken "Çok güzel", "Güzellik genetik", "Ablasını gölgede bırakmış" yorumları yapıldı. İşte Aslı Enver'in güzeller güzeli kız kardeşi...
16.05.2023 00:11 - Son Güncelleme: 16.05.2023 00:40
Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmişti. Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Geçen günlerde ise doğum gününü kutlamak için Roma'ya giden ve eşiyle havaalanında görüntülenerek gündeme gelen Aslı Enver, bu kez sır gibi sakladığı kız kardeşiyle çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu Aslı Enver'in kız kardeşini görenler hayran kalırken "Çok güzel", "Güzellik genetik", "Ablasını gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.