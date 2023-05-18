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Haberler Magazin 39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı en cesur haliyle paylaştı! Gören inanamadı! “Kim der 3 çocuk annesi” Hakan Ural’ın partneri...

39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı en cesur haliyle paylaştı! Gören inanamadı! “Kim der 3 çocuk annesi” Hakan Ural’ın partneri...

Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten üç evladı olan Nur Tuğba Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Hakan Ural'la program sunan Namlı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, en cesur haliyle kamera karşısına geçti. Namlı'yı görenler ise "39 değil 19 resmen, maşallah", "Kim der 3 çocuk annesi" yorumlarında bulundu. İşte Nur Tuğba Namlı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
18.05.2023 20:28 - Son Güncelleme: 18.05.2023 22:14
39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı en cesur haliyle paylaştı! Gören inanamadı! “Kim der 3 çocuk annesi” Hakan Ural’ın partneri...

Balıkesir Üniversitesi mezun olan Nur Tuğba Namlı, Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri aldı.

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39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı en cesur haliyle paylaştı! Gören inanamadı! “Kim der 3 çocuk annesi” Hakan Ural’ın partneri...

Bir televizyon kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de başka bir kanala transfer olan Nur Tuğba Namlı, çeşitli programlarda boy gösterdi.

39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı en cesur haliyle paylaştı! Gören inanamadı! “Kim der 3 çocuk annesi” Hakan Ural’ın partneri...

Son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oldu.

39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı en cesur haliyle paylaştı! Gören inanamadı! “Kim der 3 çocuk annesi” Hakan Ural’ın partneri...

Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlenen Nur Tuğba Namlı, geçen sene Kasım ayında Aren adını verdiği bebeğini kucağına alarak üçüncü kez anne oldu.

39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı en cesur haliyle paylaştı! Gören inanamadı! “Kim der 3 çocuk annesi” Hakan Ural’ın partneri...

Müjdeli haberi de Hakan Ural, şu sözlerle duyurdu: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir.

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