39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı en cesur haliyle paylaştı! Gören inanamadı! “Kim der 3 çocuk annesi” Hakan Ural’ın partneri...
Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten üç evladı olan Nur Tuğba Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Hakan Ural'la program sunan Namlı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, en cesur haliyle kamera karşısına geçti. Namlı'yı görenler ise "39 değil 19 resmen, maşallah", "Kim der 3 çocuk annesi" yorumlarında bulundu. İşte Nur Tuğba Namlı'nın o paylaşımı...
Balıkesir Üniversitesi mezun olan Nur Tuğba Namlı, Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri aldı.
Bir televizyon kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de başka bir kanala transfer olan Nur Tuğba Namlı, çeşitli programlarda boy gösterdi.
Son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oldu.
Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlenen Nur Tuğba Namlı, geçen sene Kasım ayında Aren adını verdiği bebeğini kucağına alarak üçüncü kez anne oldu.
Müjdeli haberi de Hakan Ural, şu sözlerle duyurdu: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir.