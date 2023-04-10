RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 39 yaşındaki İpek Erdem’in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Görenin ağzı açık kaldı! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi...

39 yaşındaki İpek Erdem’in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Görenin ağzı açık kaldı! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi...

39 yaşındaki İpek Erdem'in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakteriyle yer alan İpek Erdem, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali merak konusu oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son halini görenler ise "Barbie Gamze mi o?", "Tanıyamadım", "Yaş aldıkça güzelleşmiş" yorumlarında bulundu. İşte 39 yaşındaki İpek Erdem'in son hali...

takvim.com.tr
10.04.2023 01:38 - Son Güncelleme: 10.04.2023 01:38
39 yaşındaki İpek Erdem’in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Görenin ağzı açık kaldı! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi...

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle tanınan İpek Erdem'in son hali merak konusu oldu.

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39 yaşındaki İpek Erdem’in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Görenin ağzı açık kaldı! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi...

Şimdilerde 39 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise "Barbie Gamze mi o?", "Tanıyamadım", "Yaş aldıkça güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

39 yaşındaki İpek Erdem’in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Görenin ağzı açık kaldı! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi...

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun hem son hali hem de yeni imajı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

39 yaşındaki İpek Erdem’in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Görenin ağzı açık kaldı! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi...

İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

39 yaşındaki İpek Erdem’in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Görenin ağzı açık kaldı! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi...

Paşhan Yılmazer

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