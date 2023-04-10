39 yaşındaki İpek Erdem’in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Görenin ağzı açık kaldı! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi...
39 yaşındaki İpek Erdem'in son haline bakın! Bir değişti pir değişti! Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakteriyle yer alan İpek Erdem, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali merak konusu oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son halini görenler ise "Barbie Gamze mi o?", "Tanıyamadım", "Yaş aldıkça güzelleşmiş" yorumlarında bulundu. İşte 39 yaşındaki İpek Erdem'in son hali...
10.04.2023 01:38 - Son Güncelleme: 10.04.2023 01:38
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle tanınan İpek Erdem'in son hali merak konusu oldu.