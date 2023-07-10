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Haberler Magazin 39 yaşındaki Hatice Şendil hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı! Gören inanamadı! Meğer sabah saatlerinde...

39 yaşındaki Hatice Şendil hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı! Gören inanamadı! Meğer sabah saatlerinde...

Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hatice Şendil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaşan Şendil, hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı. İşte 39 yaşındaki Hatice Şendil'in güzellik sırrı...

takvim.com.tr
10.07.2023 14:07 - Son Güncelleme: 10.07.2023 14:24
39 yaşındaki Hatice Şendil hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı! Gören inanamadı! Meğer sabah saatlerinde...

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve birçok dizide rol alan Hatice Şendil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

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39 yaşındaki Hatice Şendil hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı! Gören inanamadı! Meğer sabah saatlerinde...

Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hatice Şendil, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

39 yaşındaki Hatice Şendil hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı! Gören inanamadı! Meğer sabah saatlerinde...

'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaşan Şendil, hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı.

39 yaşındaki Hatice Şendil hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı! Gören inanamadı! Meğer sabah saatlerinde...

İşte Hatice Şendil'in paylaşımı da dahil olmak üzere ünlü isimlerin güzellik sırları...

39 yaşındaki Hatice Şendil hem formda vücudunun hem de pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı! Gören inanamadı! Meğer sabah saatlerinde...

SERENAY SARIKAYA
"Küçüklüğümden beri cildime çok iyi bakarım, annem bana öyle bir alışkanlık kazandırdı. 15 yaşımdan beri tonikle, peelingle cildimi temizlerim. Yoğun dönemlerimde ayda bir cilt bakımına giderim.

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