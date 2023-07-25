39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil o halleriyle adeta göz kamaştırdı

Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hatice Şendil, plajda çekilen görüntüleriyle ortalığı yaktı geçti. 39 yaşındaki 1 çocuk annesi Hatice Şendil'in sporuna ve beslenmesine önem verdiği biliniyor. Önceki gün plajda tek başına görüntülenen Şendil adeta göz kamaştırdı. İşte Hatice Şendil'in çok konuşulan o anları...