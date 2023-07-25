39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil o halleriyle adeta göz kamaştırdı

Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hatice Şendil, plajda çekilen görüntüleriyle ortalığı yaktı geçti. 39 yaşındaki 1 çocuk annesi Hatice Şendil'in sporuna ve beslenmesine önem verdiği biliniyor. Önceki gün plajda tek başına görüntülenen Şendil adeta göz kamaştırdı. İşte Hatice Şendil'in çok konuşulan o anları...
2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve birçok dizide rol alan Hatice Şendil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hatice Şendil önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
Posta'nın haberine göre; Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, tempoyu arttırıp koşmaya başladı.