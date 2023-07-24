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Haberler Magazin 39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil adeta göz kamaştırdı

39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil adeta göz kamaştırdı

Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hatice Şendil, plajda çekilen görüntüleriyle ortalığı yaktı geçti. 39 yaşındaki 1 çocuk annesi Hatice Şendil'in sporuna ve beslenmesine önem verdiği biliniyor. Önceki gün plajda tek başına görüntülenen Şendil adeta göz kamaştırdı. İşte Hatice Şendil'in çok konuşulan o anları...

24.07.2023 16:05 - Son Güncelleme: 24.07.2023 16:05
39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil adeta göz kamaştırdı

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve birçok dizide rol alan Hatice Şendil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

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39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil adeta göz kamaştırdı

Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hatice Şendil önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil adeta göz kamaştırdı

Posta'nın haberine göre; Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, tempoyu arttırıp koşmaya başladı.

39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil adeta göz kamaştırdı

Spor saatinin ardından iskeleye çıkarak güneşlenen Hatice Şendil bir yandan da kitap okudu.

39 yaşındaki Hatice Şendil düzgün fiziğiyle plajı yaktı geçti! Bir çocuk annesi Hatice Şendil adeta göz kamaştırdı

Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı.

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