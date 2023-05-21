39 yaşındaki Ebru Polat “3,5 katlı 7 odalı benim evim” deyip her detayını yayınladı! Zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti...
Kendi markasını çıkaran ünlüler kervanına katılan Ebru Polat, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif konuşulan Polat, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 39 yaşındaki şarkıcı, "O kadar paran var niye daha gösterişli bir villada oturmuyorsun" sorusuna "3,5 katlı 7 odalı benim evim" yanıtını vererek evinin her detayını yayınladı. Polat'ın zevkle döşenmiş lüks evi ise dikkat çekti. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...
21.05.2023 23:40 - Son Güncelleme: 22.05.2023 00:09
Kendi markasını çıkaran ünlüler kervanına katılan ve son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık gündem olan Ebru Polat, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.