39 yaşındaki Aslı Enver doğuma günler kala karnı burnunda görüntülendi! “Bebek geliyor” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son haliyle...
Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkan Enver'in karnı burnunda son hali ortaya çıktı. Doğuma günler kala kameralara yansıyan oyuncu, son haliyle sosyal medyaya damga vururken "Bebek geliyor", "En güzel anne adayı" yorumları yapıldı. İşte 39 yaşındaki Aslı Enver'in son hali...
26.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:00
Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı.