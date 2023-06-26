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Haberler Magazin 39 yaşındaki Aslı Enver doğuma günler kala karnı burnunda görüntülendi! “Bebek geliyor” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son haliyle...

39 yaşındaki Aslı Enver doğuma günler kala karnı burnunda görüntülendi! “Bebek geliyor” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son haliyle...

Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkan Enver'in karnı burnunda son hali ortaya çıktı. Doğuma günler kala kameralara yansıyan oyuncu, son haliyle sosyal medyaya damga vururken "Bebek geliyor", "En güzel anne adayı" yorumları yapıldı. İşte 39 yaşındaki Aslı Enver'in son hali...

takvim.com.tr
26.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:00
39 yaşındaki Aslı Enver doğuma günler kala karnı burnunda görüntülendi! “Bebek geliyor” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son haliyle...

Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
39 yaşındaki Aslı Enver doğuma günler kala karnı burnunda görüntülendi! “Bebek geliyor” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son haliyle...

Kız bebek bekleyen Enver, doğuma günler kala ortaya çıktı. Ünlü oyuncu karnı burnunda kameralara yansıdı.

39 yaşındaki Aslı Enver doğuma günler kala karnı burnunda görüntülendi! “Bebek geliyor” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son haliyle...

Enver'in fotoğrafları, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören fotoğraflar, büyük beğeni topladı.

39 yaşındaki Aslı Enver doğuma günler kala karnı burnunda görüntülendi! “Bebek geliyor” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son haliyle...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan görüntüler, Instagram'da hızla yayıldı.

39 yaşındaki Aslı Enver doğuma günler kala karnı burnunda görüntülendi! “Bebek geliyor” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son haliyle...

Doğuma günler kala kameralara yansıyan oyuncu, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu.

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