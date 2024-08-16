39 yaşında anne olmuştu! Aslı Enver kızının ilk adımlarını paylaştı! Minik Elay ayaklandı! İlk yorum Burcu Biricik ve Berkin Gökbudak’tan...

Berkin Gökbudak ile yaptığı evlilikten Elay adında bir evladı olan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Enver, bu kez sürpriz bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, kızı Elay'ın ilk adımlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşıma ilk yorumlar ise Burcu Biricik ve Berkin Gökbudak'tan geldi. Öte yandan minik Elay, sevimli halleriyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı.