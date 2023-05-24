38’lik Yağmur Ünal’dan sevgilisiyle romantik paylaşım! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın takibe aldığı müstakbel damadı bakın kim...

Rol aldığı 222 film ile dünyanın 'En Çok Film Çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip olan Türkan Şoray; Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.