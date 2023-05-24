38’lik Yağmur Ünal’dan sevgilisiyle romantik paylaşım! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın takibe aldığı müstakbel damadı bakın kim...
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Cihan Ünal ile 1983'te evlenen ve 1987'de yollarını ayıran Şoray'ın bu evlilikten Yağmur adında bir kızı oldu. Ünlü sanatçı son olarak kızının paylaşımıyla gündeme geldi. Yağmur Ünal, sevgilisi ile verdiği bir pozu sosyal medyada yayınladı. Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın takibe aldığı müstakbel damadı bakın kim çıktı...
24.05.2023 01:38 - Son Güncelleme: 24.05.2023 01:38
Rol aldığı 222 film ile dünyanın 'En Çok Film Çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip olan Türkan Şoray; Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.