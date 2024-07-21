38'lik Elçin Sangu'dan pistte dans şov! Çerkes asıllı oyuncunun çıplak ayakla 'Lezginka' performansı göz kamaştırdı! 'Işık saçıyor resmen'

"Kiralık Aşk", "Öyle Bir Geçer Zaman ki" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Elçin Sangu, son olarak katıldığı bir düğünde adeta şov yaptı. Kuzeninin mutlu gününde şıklığıyla göz kamaştıran başarılı oyuncu, Çerkes kökenlerine de sahip çıkmayı ihmal etmedi. Davetliler arasında yerini alan Elçin Sangu, bir ara pistte fırtına gibi esti. Geleneksel "Lezginka" dansını sergileyen Sangu'nun enerjisi ve şıklığı, düğüne katılan herkesi büyüledi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören görüntüler, güzel oyuncunun hayranları tarafından tam not aldı.
Güzelliği ve oyunculuğuyla Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden biri olan Elçin Sangu, yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
"Kiralık Aşk", "Öyle Bir Geçer Zaman ki" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi dizilerde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, bu kez de dans pistinde göz kamaştırdı.
Geçtiğimiz günlerde kuzeninin düğününe katılan Elçin Sangu, şıklığıyla olduğu kadar dans performansıyla da geceye damgasını vurdu. Çerkes kökenli olan güzel oyuncu, geleneksel "Lezginka" dansını sergileyerek adeta yıllardır bu dansı yapıyormuşçasına bir enerji ve zarafet sergiledi.