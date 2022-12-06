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Haberler Magazin 38 yaşındaki Pelin Karahan hem tarzı hem son haliyle olay oldu! Sosyal medyada tepki yağdı: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”

38 yaşındaki Pelin Karahan hem tarzı hem son haliyle olay oldu! Sosyal medyada tepki yağdı: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”

Kavak Yelleri dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Karahan, bu kez tarzı ve son haliyle konuşuldu. Büstiyeri ve dekolteli eteğiyle kamera karşısına geçen Karahan'a binlerce yorum geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Önceki halin gerçekten çok güzeldi" derken bir başkası "O masum kız gitti vamp bir kadın geldi yerine" ifadelerini kullandı. İşte Pelin Karahan'ın çok konuşulan tarzı ve son hali...

takvim.com.tr
06.12.2022 21:48 - Son Güncelleme: 06.12.2022 21:49
38 yaşındaki Pelin Karahan hem tarzı hem son haliyle olay oldu! Sosyal medyada tepki yağdı: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”

Bedri Güntay ile 8 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

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38 yaşındaki Pelin Karahan hem tarzı hem son haliyle olay oldu! Sosyal medyada tepki yağdı: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”

Geçen günlerde estetik açıklamasıyla konuşulan Karahan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

38 yaşındaki Pelin Karahan hem tarzı hem son haliyle olay oldu! Sosyal medyada tepki yağdı: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, katıldığı bir geceden karelerini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

38 yaşındaki Pelin Karahan hem tarzı hem son haliyle olay oldu! Sosyal medyada tepki yağdı: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”

Büstiyeri ve dekolteli eteğiyle kamera karşısına geçen oyuncunun, son hali ve tarzına binlerce yorum geldi.

38 yaşındaki Pelin Karahan hem tarzı hem son haliyle olay oldu! Sosyal medyada tepki yağdı: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”

Bir sosyal medya kullanıcısı "Önceki halin gerçekten çok güzeldi" derken bir başkası "O masum kız gitti vamp bir kadın geldi yerine" ifadelerini kullandı.

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