37 yıl dile kolay! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın minik partneriydi...
Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, yıllar sonra merak konusu oldu. Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı filmde çocuk yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ece Alton'un son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Garip'in dünya tatlısı Fatoş'unun 37 yıllık değişimini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde 42 yaşında olan Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın minik partneri Ece Alton'un son hali…
19.05.2023 21:04 - Son Güncelleme: 19.05.2023 23:00
Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Sık sık televizyon ekranlarında yer alan Garip filmiyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam eden Alton, yıllar sonra merak konusu oldu.
Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton'un özellikle son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.