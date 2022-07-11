37 yaşındaki Pelin Karahan zebra desenli bikinisi ile paylaştı! Plaj pozları olay oldu herkes onu konuştu! “Kim der 2 çocuk annesi”
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan, son olarak Kıbrıs: Zafere Doğru'da İnci rolüyle izleyici karşısına çıktı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Karahan, 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Attığı her adım takipçileri tarafından yakından takip edilen ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatile çıkan Karahan, zebra desenli bikinisi ile plajda verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyaya damga vuran tatil pozları...
11.07.2022 19:01 - Son Güncelleme: 11.07.2022 19:01
Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçilen Pelin Karahan, ardından Muhteşem Yüzyıl, Mavi Kelebekler, Yuvamdaki Düşman gibi yapımlarda rol aldı.
2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda nikah masasına oturan Karahan'ın bu evlilikten iki evladı oldu.