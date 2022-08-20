37 yaşındaki Pelin Karahan gerim gerim gerildi tepesi attı mekanı terk etti! Nedeni ise çok ilginç! Eşi Bedri Güntay da...
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan, son olarak Kıbrıs: Zafere Doğru'da İnci rolüyle izleyici karşısına çıktı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Karahan, 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Attığı her adım takipçileri tarafından yakından takip edilen ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta bir beach'te görüntülendi. Sosyal medyasında bikinili fotoğraflarını paylaşan oyuncu bu kez kendisini bikinili görüntülemek isteyen muhabirleri görünce bakın ne yaptı.
Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu bulunuyor.
"EVLİLİK TEK BAŞINIZA SIRTLANABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY DEĞİL"
Pelin Karahan, daha önce "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusunu, "Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile iyi bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabi aradaki uyum ve denge de önemli. Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı" sözleriyle yanıtlamıştı.
"KENDİMİ BU ŞEKİLDE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"
Son olarak 48 kiloya düştüğünü açıklayan Pelin Karahan; "Verdiğim kiloların bu kadar konuşulmasına açıkçası şaşırdım. Sosyal medyada çok ilgi gördü" açıklamasını yaptı. Bedri Güntay ile evli olan 37 yaşındaki oyuncu, "Ekranda güzel gözükmek için yani işim için kilo veriyorum. Kendimi bu şekilde daha iyi hissediyorum. 48 kiloyum ve mutluyum" dedi.
KİLOLU GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Geçtiğimiz yıllarda Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenen Pelin Karahan, kilolu görüntü vermemek için etrafı kontrol ettikten sonra serin sulara atlamıştı. Karahan, denizden çıkarken de arkadaşlarından havlu istemişti.