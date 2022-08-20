37 yaşındaki Pelin Karahan gerim gerim gerildi tepesi attı mekanı terk etti! Nedeni ise çok ilginç! Eşi Bedri Güntay da...

"KENDİMİ BU ŞEKİLDE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Son olarak 48 kiloya düştüğünü açıklayan Pelin Karahan; "Verdiğim kiloların bu kadar konuşulmasına açıkçası şaşırdım. Sosyal medyada çok ilgi gördü" açıklamasını yaptı. Bedri Güntay ile evli olan 37 yaşındaki oyuncu, "Ekranda güzel gözükmek için yani işim için kilo veriyorum. Kendimi bu şekilde daha iyi hissediyorum. 48 kiloyum ve mutluyum" dedi.