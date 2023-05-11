37 yaşında 58 kiloya düştü! 3 tanesini yiyerek 100 gram bile almıyor.... 3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti!

Ünlü şarkıcının kilolu halleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanma sonrası fit vücuduyla dikkat çeken Hadise en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Formunu 3 besin sayesinde koruyan Hadise bakın nasıl kilo vermiş! İşte Hadise'nin zayıflama yöntemi...