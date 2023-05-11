37 yaşında 58 kiloya düştü! 3 tanesini yiyerek 100 gram bile almıyor.... 3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti!
Hadise, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra sağlıklı ve fit bir vücutla da dikkat çeken bir isimdir. Peki, 37 yaşındaki ünlü şarkıcının formunu nasıl koruduğu merak konusu oldu. Hadise'nin kilosunu mükemmel bir şekilde dengelemesinin sırrı, doğru beslenme alışkanlıklarıdır. İşte Hadise'nin zayıflatan tarifleri ve formunu koruma yöntemleri. Dengeli ve Protein Ağırlıklı Beslenme: Hadise'nin formunu korumasının en önemli sırlarından biri, dengeli ve protein açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olmasıdır. Proteinler, kas yapısının korunmasına yardımcı olur ve tokluk hissi sağlar. Hadise, günlük protein ihtiyacını et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri ve kurubaklagiller gibi sağlıklı kaynaklardan karşılar. Bu sayede metabolizması hızlanır ve kilo kontrolü daha etkili bir şekilde gerçekleşir.
11.05.2023 09:09 - Son Güncelleme: 11.05.2023 09:09
Ünlü şarkıcının kilolu halleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanma sonrası fit vücuduyla dikkat çeken Hadise en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Formunu 3 besin sayesinde koruyan Hadise bakın nasıl kilo vermiş! İşte Hadise'nin zayıflama yöntemi...
Mehmet Dinçerler ile aldığı evlilik kararının ardından olaylı bir boşanma süreci yaşayan Hadise fit vücuduyla dikkat çekiyor.
3 AYDA 14 KİLO
3 ayda 14 kilo verip 58'e düşen Hadise. ''Aşırı zayıflık bana yakışmıyor'' açıklamasında bulunmuştu.