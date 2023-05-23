36'lık oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! İlk kez itiraf etti! “Polisler şaka yapıyor sandım” İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi...
İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, Cihangir'de objektiflere yansıdı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sarhoşların arasında nezarethaneye düştüm" diyen Kınalı, başından geçenleri anlatırken itirafıyla çok konuşuldu. İşte detaylar...
23.05.2023 23:10 - Son Güncelleme: 23.05.2023 23:10
İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu.