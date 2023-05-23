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Haberler Magazin 36'lık oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! İlk kez itiraf etti! “Polisler şaka yapıyor sandım” İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi...

36'lık oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! İlk kez itiraf etti! “Polisler şaka yapıyor sandım” İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi...

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, Cihangir'de objektiflere yansıdı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sarhoşların arasında nezarethaneye düştüm" diyen Kınalı, başından geçenleri anlatırken itirafıyla çok konuşuldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.05.2023 23:10 - Son Güncelleme: 23.05.2023 23:10
36’lık oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! İlk kez itiraf etti! “Polisler şaka yapıyor sandım” İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

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36’lık oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! İlk kez itiraf etti! “Polisler şaka yapıyor sandım” İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, geçen günlerde çoğu kişiyi hayatından çıkardığını belirterek şöyle konuştu:

36’lık oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! İlk kez itiraf etti! “Polisler şaka yapıyor sandım” İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

"Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım...

36’lık oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! İlk kez itiraf etti! “Polisler şaka yapıyor sandım” İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir"

36’lık oryantal Didem Kınalı nezarete düştü! İlk kez itiraf etti! “Polisler şaka yapıyor sandım” İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...

Sahne tarzıyla ve dansıyla çok konuşulan Kınalı, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı aldığını belirtti.

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