36 yıllık inanılmaz değişim! Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın minik partneriydi...
36 yıllık inanılmaz değişim! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son haline bakın! Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı Türk filmi Garip'te canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra merak konusu oldu. Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın dünya tatlısı partneri olarak gönüllere taht kuran Alton'un son halini gören ise inanamadı. Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Altın'un son hali adeta parmak ısırttı. İşte Ece Alton'un parmak ısırtan 36 yıllık değişimi...
16.07.2022 01:32 - Son Güncelleme: 16.07.2022 01:32
Henüz çocuk yaşlarda Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ece Alton, Garip filminde canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazındı.
Kemal Sunal'ın dünya tatlısı partneri Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Alton'un son halini gören ise inanamadı.