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Haberler Magazin 36 yıllık inanılmaz değişim! Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın minik partneriydi...

36 yıllık inanılmaz değişim! Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın minik partneriydi...

36 yıllık inanılmaz değişim! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son haline bakın! Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı Türk filmi Garip'te canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra merak konusu oldu. Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın dünya tatlısı partneri olarak gönüllere taht kuran Alton'un son halini gören ise inanamadı. Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Altın'un son hali adeta parmak ısırttı. İşte Ece Alton'un parmak ısırtan 36 yıllık değişimi...

16.07.2022 01:32 - Son Güncelleme: 16.07.2022 01:32
36 yıllık inanılmaz değişim! Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın minik partneriydi...

Henüz çocuk yaşlarda Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ece Alton, Garip filminde canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazındı.

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36 yıllık inanılmaz değişim! Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın minik partneriydi...

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla gönüllere taht kuran Alton, sevimli halleriyle de milyonların beğenisini topladı.

36 yıllık inanılmaz değişim! Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın minik partneriydi...

Kemal Sunal'ın dünya tatlısı partneri Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Alton'un son halini gören ise inanamadı.

36 yıllık inanılmaz değişim! Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın minik partneriydi...

Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Alton'un son hali adeta parmak ısırttı.

36 yıllık inanılmaz değişim! Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın minik partneriydi...

İşte başta Ece Alton olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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