RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 36 yıl dile kolay! Latif Doğan’ın 19 kez istediği eşi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu! Songül Karlı’nın sıkı dostu meğer...

36 yıl dile kolay! Latif Doğan’ın 19 kez istediği eşi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu! Songül Karlı’nın sıkı dostu meğer...

'Küstüm' şarkısı ile şöhreti yakalayan 55 yaşındaki şarkıcı Latif Doğan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Adıyamanlı olan şarkıcının özellikle aşk hayatı merak edildi. Son dönemlerde sıkı dostu Songül Karlı ile çıktığı turnelerle adından söz ettiren Doğan hakkında en çok "Latif Doğan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü şarkıcının 19 kez istemeye gittiğini söylediği eşini görenler ise hayran kaldı. Bakın Latif Doğan'ın 36 yıllık güzeller güzeli eşi kim...

takvim.com.tr
01.04.2023 01:40 - Son Güncelleme: 01.04.2023 01:40
36 yıl dile kolay! Latif Doğan’ın 19 kez istediği eşi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu! Songül Karlı’nın sıkı dostu meğer...

Müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlayan Latif Doğan, Küstüm adlı şarkısıyla adını şöhreti yakaladı.

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36 yıl dile kolay! Latif Doğan’ın 19 kez istediği eşi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu! Songül Karlı’nın sıkı dostu meğer...

Şimdilerde 55 yaşında olan şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemlerde sıkı dostu Songül Karlı ile çıktığı turnelerle adından söz ettiren Doğan'ın özellikle aşk hayatı merak edildi.

36 yıl dile kolay! Latif Doğan’ın 19 kez istediği eşi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu! Songül Karlı’nın sıkı dostu meğer...

Doğan hakkında en çok "Latif Doğan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü şarkıcının eşi hakkında söyledikleri de tekrar gündeme geldi.

36 yıl dile kolay! Latif Doğan’ın 19 kez istediği eşi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu! Songül Karlı’nın sıkı dostu meğer...

Şarkıcı, söz konusunda röportajda "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

36 yıl dile kolay! Latif Doğan’ın 19 kez istediği eşi bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu! Songül Karlı’nın sıkı dostu meğer...

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