35’lik Sinem Kobal’ın çimlere uzanıp verdiği pozlar olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum yağdı! “Hiç çocuk doğurmamış gibi...”

"ANNEMİ ARTIK ÇOK İYİ ANLIYORUM"

"Anneliği keşfediyorum. Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum"