35’lik Sinem Kobal’ın çimlere uzanıp verdiği pozlar olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum yağdı! “Hiç çocuk doğurmamış gibi...”
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Lalin (2,5) ile Leyla (11 aylık) adında iki evladı olan Sinem Kobal, verdiği bir röportajla gündeme geldi. Uzun bir süredir setlerden uzak olan oyuncu, bilinmeyenleri anlatırken Kenan İmirzalıoğlu'nun babalığı hakkında da konuştu. "Deli doluyum" diyen Kobal'ın verdiği pozlar ise sosyal medyaya damga vurdu. Kobal'ın özellikler çimlerin üzerinde uzanarak verdiği poz çok konuşuldu. İşte Sinem Kobal'ın o açıklamaları ve pozları...
18.05.2023 18:34 - Son Güncelleme: 18.05.2023 18:34
Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal'ın bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı oldu.
Anne olduktan sonra setlere ara veren oyuncu, verdiği bir röportajla gündeme geldi. Uzun bir süredir setlerden uzak olan oyuncu, bilinmeyenleri anlatırken Kenan İmirzalıoğlu'nun babalığı hakkında da konuştu
Hello dergisine röportaj veren Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın doğumundan sonra hayatının çok değiştiğini vurgularken, "Kenan çok iyi bir baba" dedi.
İşte Sinem Kobal'ın röportajından satır başları...