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Haberler Magazin 35’lik Sinem Kobal’ın annesine bakın! “Ablası sandım” Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzlaıoğlu’nun kayınvalidesi...

35’lik Sinem Kobal’ın annesine bakın! “Ablası sandım” Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzlaıoğlu’nun kayınvalidesi...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Ablası sandım", "Sinem'in kopyası", "Güzellik genetik" yorumlarında bulundu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli kayınvalidesi...

takvim.com.tr
23.04.2023 13:28 - Son Güncelleme: 23.04.2023 13:28
35’lik Sinem Kobal’ın annesine bakın! “Ablası sandım” Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzlaıoğlu’nun kayınvalidesi...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki kız evladı oldu.

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35’lik Sinem Kobal’ın annesine bakın! “Ablası sandım” Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzlaıoğlu’nun kayınvalidesi...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikili, mutlu evlilikleriyle sık sık adından söz ettirdi.

35’lik Sinem Kobal’ın annesine bakın! “Ablası sandım” Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzlaıoğlu’nun kayınvalidesi...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla hem de güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Kobali bu kez annesiyle gündem oldu.

35’lik Sinem Kobal’ın annesine bakın! “Ablası sandım” Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzlaıoğlu’nun kayınvalidesi...

Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Ablası sandım", "Sinem'in kopyası", "Güzellik genetik" yorumlarında bulundu.

35’lik Sinem Kobal’ın annesine bakın! “Ablası sandım” Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzlaıoğlu’nun kayınvalidesi...

İşte Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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