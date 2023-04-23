35’lik Sinem Kobal’ın annesine bakın! “Ablası sandım” Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzlaıoğlu’nun kayınvalidesi...
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Ablası sandım", "Sinem'in kopyası", "Güzellik genetik" yorumlarında bulundu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli kayınvalidesi...
23.04.2023 13:28 - Son Güncelleme: 23.04.2023 13:28
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki kız evladı oldu.