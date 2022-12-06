35’lik Merve Sevi’nin paylaşımı ayrı son hali ayrı şaşırttı! Ağızlar açık kaldı: “Sakın evlenme!” Yalancı Yarim’de Barış Akarsu’nun partneriydi...
Merhum sanatçı Barış Akarsu ile başrolünü paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Bir gelinlik mağazasından paylaşımda bulunan Sevi, beyazlar içinde verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü oyuncuya "Evleniyor musun?", "Düğün ne zaman?", "Sakın evlenme" şeklinde yüzlerce yorum geldi. Sevi bunun üzerine jet hızıyla evlilik açıklaması yaparken oyuncunun son hali ağızları açık bıraktı. İşte Merve Sevi'nin o paylaşımı...
06.12.2022 22:44 - Son Güncelleme: 06.12.2022 23:04
Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan ve ardından Omuz Omuza ile Hayat Bilgisi dizilerinde yer alan Merve Sevi, kariyerindeki asıl sıçrayışı Barış Akarsu ile başrolü paylaştığı Yalancı Yarim ile yaşadı.
Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim'de Naz karakterini canlandırarak ününe ün katan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısı, Yalancı Yarim dizisine işaret ederek "Keşke Naz da Tarık'la evlenebilseydi de düğünde böyle gelinlik giyseydi" yorumunu yaptı.