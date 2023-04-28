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Haberler Magazin 350 milyon Euro detayı! Cristiano Ronaldo’ya ayrılık pahalıya patlayacak! Georgina Rodriguez’in alışveriş tutkusu neden gösterilmişti meğer...

350 milyon Euro detayı! Cristiano Ronaldo’ya ayrılık pahalıya patlayacak! Georgina Rodriguez’in alışveriş tutkusu neden gösterilmişti meğer...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, uzun bir süre önce Georgina Rodriguez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşk dolu pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren çift, son dönemlerde bambaşka bir olayla gündeme geldi. Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ayrılığın eşiğinde olduğu öne sürüldü. Ronaldo'nun Georgina'nın çok fazla alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi. İkilinin ilişkisine dair yeni detaylar ortaya çıkarken 350 milyon Euro iddiası ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.04.2023 12:26 - Son Güncelleme: 28.04.2023 12:26
350 milyon Euro detayı! Cristiano Ronaldo’ya ayrılık pahalıya patlayacak! Georgina Rodriguez’in alışveriş tutkusu neden gösterilmişti meğer...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, uzun bir süre önce Georgina Rodriguez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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350 milyon Euro detayı! Cristiano Ronaldo’ya ayrılık pahalıya patlayacak! Georgina Rodriguez’in alışveriş tutkusu neden gösterilmişti meğer...

2017 yılında Alana Martina ismini verdikleri kızlarını kucağına alan çift, daha sonra ikiz bebek beklediklerini duyurmuştu.

350 milyon Euro detayı! Cristiano Ronaldo’ya ayrılık pahalıya patlayacak! Georgina Rodriguez’in alışveriş tutkusu neden gösterilmişti meğer...

Ancak bir kız bir erkek bebek bekleyen çiftin oğulları doğum sonrası vefat etmişti. Acı haberle sarsılan ikili, sosyal medya hesaplarında ortak bir açıklama yapmıştı.

350 milyon Euro detayı! Cristiano Ronaldo’ya ayrılık pahalıya patlayacak! Georgina Rodriguez’in alışveriş tutkusu neden gösterilmişti meğer...

Çift duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı.

350 milyon Euro detayı! Cristiano Ronaldo’ya ayrılık pahalıya patlayacak! Georgina Rodriguez’in alışveriş tutkusu neden gösterilmişti meğer...

Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."

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