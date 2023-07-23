35 yıllık büyük aşk! İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tatil pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halleri inanılmaz...
İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, 35 yıl önce meslektaşı İlyas İlbey ile dünyaevine girdi. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyaya damga vururken Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in son halleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in çok konuşulan romantik pozları...
23.07.2023 16:00 - Son Güncelleme: 23.07.2023 16:00
İnce İnce Yasemince ile hafızalara kazınan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, 35 yıl önce dünyaevine girdi.