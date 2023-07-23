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Haberler Magazin 35 yıllık büyük aşk! İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tatil pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halleri inanılmaz...

35 yıllık büyük aşk! İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tatil pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halleri inanılmaz...

İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, 35 yıl önce meslektaşı İlyas İlbey ile dünyaevine girdi. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyaya damga vururken Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in son halleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in çok konuşulan romantik pozları...

takvim.com.tr
23.07.2023 16:00 - Son Güncelleme: 23.07.2023 16:00
35 yıllık büyük aşk! İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tatil pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halleri inanılmaz...

İnce İnce Yasemince ile hafızalara kazınan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, 35 yıl önce dünyaevine girdi.

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35 yıllık büyük aşk! İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tatil pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halleri inanılmaz...

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi. Ünlü çiftin kızları Eylül İlbey, ikilinin romantik pozunu "Manzaram şahane" notuyla yayınladı.

35 yıllık büyük aşk! İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tatil pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halleri inanılmaz...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, binlerce beğeni aldı.

35 yıllık büyük aşk! İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tatil pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halleri inanılmaz...

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in son halleri ise görenleri şaşkına çevirdi.

35 yıllık büyük aşk! İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tatil pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halleri inanılmaz...

İşte Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in çok konuşulan romantik pozu başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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