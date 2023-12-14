35 yıllık aşkın iki meyvesi! 15 yıl evlat hasreti çeken Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri büyüttü! “Ailesi beni istememişti” itirafıyla...

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü, 1988 yılından dünyaevine girdi. 15 yıl evlat hasreti çeken müzisyen çift, 2004 yılında ikizlerini kucaklarına aldı. Bir dönem Metin Özülkü'nün"Ailesi beni istememişti" itirafıyla gündeme gelen ünlü çift, şimdi ise ikizlerinin son haliyle adlarından söz ettirdi. İkizlerin son halini görenler "Ne ara bu kadar büyüdüler" yorumunda bulundu. İşte Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri...