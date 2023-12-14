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35 yıllık aşkın iki meyvesi! 15 yıl evlat hasreti çeken Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri büyüttü! “Ailesi beni istememişti” itirafıyla...

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü, 1988 yılından dünyaevine girdi. 15 yıl evlat hasreti çeken müzisyen çift, 2004 yılında ikizlerini kucaklarına aldı. Bir dönem Metin Özülkü'nün"Ailesi beni istememişti" itirafıyla gündeme gelen ünlü çift, şimdi ise ikizlerinin son haliyle adlarından söz ettirdi. İkizlerin son halini görenler "Ne ara bu kadar büyüdüler" yorumunda bulundu. İşte Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 12:39 Güncelleme 14 Aralık 2023, 12:39
35 yıllık aşkın iki meyvesi! 15 yıl evlat hasreti çeken Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri büyüttü! “Ailesi beni istememişti” itirafıyla... 1

1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti, tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı.

35 yıllık aşkın iki meyvesi! 15 yıl evlat hasreti çeken Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri büyüttü! “Ailesi beni istememişti” itirafıyla... 2

Ünlü çift, bir dönem Metin Özülkü'nün itirafıyla gündem olmuştu. Özülkü, şunları söylemişti: "İkimizin de hayatı müzik. Müziğin birleştirici gücünü doğru kullandık.

35 yıllık aşkın iki meyvesi! 15 yıl evlat hasreti çeken Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri büyüttü! “Ailesi beni istememişti” itirafıyla... 3

20'li yaşlarda hem kendimizi hem birbirimizi eğittik. Duygusal yapılarımız var. Gözümü açtım ve hayatımın kadını Eda dedim. Ömrümün sonuna kadar beni mutlu eder dedim. Ailesi beni istememişti"

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