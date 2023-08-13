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35 yaşındaki Tuğçe Tayfur’un “Hayatımın aşkını buldum” dediği sevgilisi bakın kim! Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı meğer...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olmuş ve uzun süre magazin manşetlerinde yer edinmişti. Geçen günlerde ise güzel bir haberle gündeme gelen Tayfur, evleneceğini duyurmuştu. Yeni ilişkisine dair ilk kez konuşan ünlü şarkıcının müstakbel eşi de merak edildi. Bakın Ferdi Tayfur'un müstakbel damadı kimmiş...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 11:20 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 11:27
35 yaşındaki Tuğçe Tayfur’un “Hayatımın aşkını buldum” dediği sevgilisi bakın kim! Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı meğer... 1

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı ile yaşadığı sorunlarla uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı.

35 yaşındaki Tuğçe Tayfur’un “Hayatımın aşkını buldum” dediği sevgilisi bakın kim! Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı meğer... 2

Ünlü isim geçen günlerde de bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla evlilik aşamasında olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Tuğçe Tayfur’un “Hayatımın aşkını buldum” dediği sevgilisi bakın kim! Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı meğer... 3

Yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Tayfur, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu.

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