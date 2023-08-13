35 yaşındaki Tuğçe Tayfur’un “Hayatımın aşkını buldum” dediği sevgilisi bakın kim! Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı meğer...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olmuş ve uzun süre magazin manşetlerinde yer edinmişti. Geçen günlerde ise güzel bir haberle gündeme gelen Tayfur, evleneceğini duyurmuştu. Yeni ilişkisine dair ilk kez konuşan ünlü şarkıcının müstakbel eşi de merak edildi. Bakın Ferdi Tayfur'un müstakbel damadı kimmiş...