35 yaşındaki Sabriye Şengül’ün son halini gören küçük dilini yuttu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı! “Sabriye sen misin?”

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül, Survivor'daki performansıyla hafızalara kazınmış ve ününe ün katmıştı. Sabriye Şengül, son haliyle sosyal medyaya damgaya vurdu. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Şengül'ün değişimi ağızları açık bıraktı. İşte 35 yaşındaki Sabriye Şengül'ün son hali...
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.
Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, katıldığı dönemde başarılı performansıyla hafızalara kazınmıştı.
Survivor sonrası değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser kalmadı.