RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 35 yaşındaki Aslıhan Güner en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Mert Kılıç’ın eşi...

35 yaşındaki Aslıhan Güner en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Mert Kılıç’ın eşi...

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Aslıhan Güner, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Cesaretini konuşturan oyuncu, en doğal halini Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Meslektaşlarına adeta meydan okuyan Güner, sosyal medyayı salladı. İşte 35 yaşındaki Aslıhan Güner'in o hali...

takvim.com.tr
26.03.2023 19:12 - Son Güncelleme: 26.03.2023 19:12
35 yaşındaki Aslıhan Güner en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Mert Kılıç’ın eşi...

Oyuncu Mert Kılış ile 2013 yılında dünyaevine giren Aslıhan Güner, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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35 yaşındaki Aslıhan Güner en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Mert Kılıç’ın eşi...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Aslıhan Güner, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu.

35 yaşındaki Aslıhan Güner en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Mert Kılıç’ın eşi...

Ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.

35 yaşındaki Aslıhan Güner en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Mert Kılıç’ın eşi...

Doğal hallerini yayınlamaktan çekinen birçok meslektaşının aksine en sıfır makyajla kamera karşısına çıkan Güner, sosyal medyayı salladı.

35 yaşındaki Aslıhan Güner en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu! Paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Mert Kılıç’ın eşi...

İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

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