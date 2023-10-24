3.5 ay önce doğum yapan Aslı Enver ilk kez görüntülendi! “Uyuyamıyoruz” diyen Aslı’nın son hali dikkat çekti! Eşi Berkin Gökbudak ile...

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Enver, önceki akşam eşi Berkin Gökbudak'la bir galaya katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, kızı Elay hakkında konuştu. 3.5 ay önce doğum yapan Aslı Enver'in son hali de dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in son hali ve açıklamaları...