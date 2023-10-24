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3.5 ay önce doğum yapan Aslı Enver ilk kez görüntülendi! “Uyuyamıyoruz” diyen Aslı’nın son hali dikkat çekti! Eşi Berkin Gökbudak ile...

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Enver, önceki akşam eşi Berkin Gökbudak'la bir galaya katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, kızı Elay hakkında konuştu. 3.5 ay önce doğum yapan Aslı Enver'in son hali de dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in son hali ve açıklamaları...

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Giriş Tarihi 24 Ekim 2023, 11:04 Güncelleme 24 Ekim 2023, 11:17
3.5 ay önce doğum yapan Aslı Enver ilk kez görüntülendi! “Uyuyamıyoruz” diyen Aslı’nın son hali dikkat çekti! Eşi Berkin Gökbudak ile... 1

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

3.5 ay önce doğum yapan Aslı Enver ilk kez görüntülendi! “Uyuyamıyoruz” diyen Aslı’nın son hali dikkat çekti! Eşi Berkin Gökbudak ile... 2

Birkan Sokullu, Murat Boz gibi isimlerle aşk yaşayan Enver, aradığı mutluluğu iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu.

3.5 ay önce doğum yapan Aslı Enver ilk kez görüntülendi! “Uyuyamıyoruz” diyen Aslı’nın son hali dikkat çekti! Eşi Berkin Gökbudak ile... 3

Ünlü oyuncu, 12 Kasım 2022 tarihinde Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.

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