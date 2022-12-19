34'lük Ezgi Eyüboğlu geçmişi kurcaladı! Akıllara Mine Çayıroğlu geldi! Sosyal medya ona odaklandı! Kaan Yıldırım’ın eski eşi meğer...
Kalbim Seni Seçti, Ulan İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Teşkilat gibi yapımlarda rol alan Ezgi Eyüboğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. 2016'da Esma Sultan Yalısı'nda meslektaşı Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturan ve 2019'da boşanan Eyüboğlu, daha sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadı. Şimdilerde gönlü boş olan Eyüboğlu, attığı her adımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu son olarak ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eyüboğlu'nun sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımı, akıllara Mine Çayıroğlu'nu getirdi. İşte detaylar...
19.12.2022 19:08 - Son Güncelleme: 19.12.2022 19:08
2010 yılında birkaç reklam filminde oynayan ve daha sonra ATV ekranlarında yayınlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol alan Ezgi Eyüboğlu, Ulan İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Teşkilat gibi yapımlarda boy gösterdi.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan oyuncu, 2016'da Esma Sultan Yalısı'nda meslektaşı Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturdu.
Ancak çift, 2019 yılında ayrılık kararı alarak evliliklerini sonlandırdı. Eyüboğlu, daha sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadı.