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Haberler Magazin 34 yaşındaki Aslıhan Güner’den kumsalda sarmaş dolaş poz! 9 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı...

34 yaşındaki Aslıhan Güner’den kumsalda sarmaş dolaş poz! 9 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı...

İsmail Demirci ile başrolü üstlendiği Kuzey Yıldızı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. Eşi ile kumsalda sarmaş dolaş verdiği pozu yayınlayan Güner, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Güner'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aslıhan Güner'in 9 yıllık eşiyle verdiği o poz...

13.11.2022 19:08 - Son Güncelleme: 13.11.2022 19:08
34 yaşındaki Aslıhan Güner’den kumsalda sarmaş dolaş poz! 9 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı...

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile başrolü üstlendiği Kuzey Yıldızı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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34 yaşındaki Aslıhan Güner’den kumsalda sarmaş dolaş poz! 9 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı...

Oyunculuğuyla dikkat çeken Güner, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

34 yaşındaki Aslıhan Güner’den kumsalda sarmaş dolaş poz! 9 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşiyle kumsalda verdiği sarmaş dolaş pozu Instagram'da yayınladı.

34 yaşındaki Aslıhan Güner’den kumsalda sarmaş dolaş poz! 9 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

34 yaşındaki Aslıhan Güner’den kumsalda sarmaş dolaş poz! 9 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı...

Öte yandan Güner'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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