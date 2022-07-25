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Haberler Magazin 34 beden cevabı! Buse Varol bikinisiyle görüntülendi! Alişan’ın eşi “kilo almış” yorumları yağınca mini şortunu giyip bakın neler söyledi

34 beden cevabı! Buse Varol bikinisiyle görüntülendi! Alişan’ın eşi “kilo almış” yorumları yağınca mini şortunu giyip bakın neler söyledi

34 beden cevabı! Ünlü türkücü Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, tatil için Bodrum'a gitti. Burada basın mensuplarının objektiflerine yakalanan çift, mutluluk pozları verdi. Ancak bikinisiyle görüntülenen Buse Varol'un son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Varol'un fotoğraflar sonrası kilo aldığı ve 44 bedene ulaştığı iddia edildi. Buse Varol için "Hani 34 bedendin?", "Çok kilo almış" yorumları yapıldı. Bunun üzerine Buse Varol, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Mini şortuyla kamera karşısına geçen Varol bakın neler söyledi...

25.07.2022 23:47 - Son Güncelleme: 26.07.2022 00:10
34 beden cevabı! Buse Varol bikinisiyle görüntülendi! Alişan’ın eşi “kilo almış” yorumları yağınca mini şortunu giyip bakın neler söyledi

Şubat ayında evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatil için Bodrum'a gitti. Burada basın mensuplarının objektiflerine yakalanan çift, mutluluk pozları verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
34 beden cevabı! Buse Varol bikinisiyle görüntülendi! Alişan’ın eşi “kilo almış” yorumları yağınca mini şortunu giyip bakın neler söyledi

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI
Fotoğraflar, kısa süre içerisinde sosyal medyaya düştü ve çok sayıda yorum yağdı.

34 beden cevabı! Buse Varol bikinisiyle görüntülendi! Alişan’ın eşi “kilo almış” yorumları yağınca mini şortunu giyip bakın neler söyledi

Takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları, Buse Varol'un 34 beden olmasının imkansız olduğunu dile getirerek, bedeninin 44 olduğunu iddia etti.

34 beden cevabı! Buse Varol bikinisiyle görüntülendi! Alişan’ın eşi “kilo almış” yorumları yağınca mini şortunu giyip bakın neler söyledi

BUSE'DEN 34 BEDEN CEVABI!
Buse Varol da arkadaşları aracılığıyla kendisine iletilen yorumlara sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi.

34 beden cevabı! Buse Varol bikinisiyle görüntülendi! Alişan’ın eşi “kilo almış” yorumları yağınca mini şortunu giyip bakın neler söyledi

Varol, fotoğraflarına montaj yapmadığını ve çektiği videonun 34 beden olduğuna kanıt teşkil edeceğini dile getirdi.

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