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Haberler Magazin 33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem'le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü

33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem'le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü

33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem'le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Çiğdem Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Behzat Uygur Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 2 erkek çocuğu olan Behzat Uygur'un eşiyle nikah fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Ünlü ismin ouğllarını görenler ise şoke oldu. Çiğdem Uygur ile Behzat Uygur'un çok ünlü iki oğlu var... Biri oyuncu diğeri ise şarkıcı.

29.06.2023 15:13 - Son Güncelleme: 29.06.2023 15:22
33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem’le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü

33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem'le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Behzat Uygur'un oğullarını görenler ise şaşı kaldı, ikisi de çok ünlü...

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33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem’le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü

Uygur kardeşlerden Bahzat Uygur ailesiyle gündem oldu. Behzat ve Nejat adında iki oğlu bulunan ünlü oyuncu, eşi ile birlikte nikahta çekilen bir kareyi yayınladı.

33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem’le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü

Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur 1990 yılına Çiğdem Uygur le nikah masasına oturmuştu.

33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem’le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü

Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Behzat Uygur nikah fotoğrafının altına "28 Haziran 1990" notunu düştü.

33 yılı devirdiler! Behzat Uygur eşi Çiğdem’le düğün fotoğrafını paylaştı ünlülerden mesaj yağdı! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü

Bu paylaşımıyla dikkat çeken Behzat Uygur'un eşi ve çocukları sosyal medya gündeminde yerini aldı.

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