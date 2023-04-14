33 şüpheli yakalandı! Nilsu Berfin Aktaş’ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yurtdışına kaçtı! 200 milyon TL dolandırttıktan sonra...

Sabah'ta yer alan habere göre; Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütünün eğlence mekanlarına silah kullanarak çöktükleri ve fason şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi.