33 şüpheli yakalandı! Nilsu Berfin Aktaş’ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yurtdışına kaçtı! 200 milyon TL dolandırttıktan sonra...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle adını duyuran Nilsu Berfin Aktaş, son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de yer aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, bu kez suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik'le gündeme geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken Serdar Sertçelik ve 1 kişinin daha yurt dışına kaçtığı tespit edildi. İşte detaylar...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen ve şimdilerde 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de rol alan Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütünün eğlence mekanlarına silah kullanarak çöktükleri ve fason şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara ilinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; eğlence mekânlarını ele geçirmekte zorlandıkları mekanlara kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardıkları ve mekanlar kurşunlayarak işletme sahiplerini sindirmeye çalışan suç örgütünü belirledi.