33 kilo verdiren Zerrin Özer diyeti! 3.5 yıl tekerli sandalyede yaşadı! 65'lik sanatçı 109'dan 76 kiloya düştü! Haftanın 3 günü...
3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer 33 kilo birden vererek görenleri şaşkına çeviriyor. 109 kilodan 76'ya inen Özer eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ender Saraç tarafından özel hazırlanan bir diyetle kilo veren Zerrin Özer bakın nasıl beslenmiş! İşte 33 kilo verdiren Zerrin Özer diyeti...
3.5 sene boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer 6 ayda 33 kilo verdi. Ender Saraç sayesinde kilo verdiğini belirten Özer'in diyet listesi ortaya çıktı. 65'lik sanatçının kilo verme sırrını sizler için derledik. İşte detaylar...
ENDER SARAÇ SAYESİNDE ZAYIFLADI!
Dr. Ender Saraç, Zerrin Özer'in zayıflama sürecini şöyle anlattı: "Zerrin Özer 2009'un nisan ayında kliniğimize başvurduğunda 109 kiloydu. Tansiyonu yüksekti, şeker hastalığı ile boğuşuyor, pek çok ilaç kullanıyordu. Ben ve Dr. Gönül Ateşsaçan, Zerrin Özer'i kilo vermeye ikna ettik, hırslandı ve harekete geçti. "Kendimi bu yıl yenileyeceğim. Zayıflayacağım, 2010 yılına büyük bir atak yaparak gireceğim" dedi. Kan tahlillerini yaptırdık, vücut analizini çıkarttık. Bedenindeki yağ, su ve kas oranını belirledik. "
"Diyet sürecinin başında her gün spor salonunda hoca eşliğinde çalıştı. Her geldiğinde vücut analizini yeniledik, yağdan mı yoksa sudan mı kilo verdiğini kontrol ettik, ona göre Zerrin Özer'i yönlendirdik. Fitness aletleriyle çalıştı, koşu bandında mutlaka 1 saat geçirdi. Daha sonraları haftanın 3 günü spora gitmeye devam etti."