32’lik Hilal Altınbilek mayolu pozuyla sosyal medyanın gündeminde! “En sevdiğim tatil arkadaşım” Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sıydı...
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan 32 yaşındaki oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu yeşil mayosu ile denizde geçirdiği eğlenceli anlara ait bir kareyi yayınladı. Altınbilek, paylaşımının altına da "En sevdiğim tatil arkadaşım" notunu ekledi. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...
21.05.2023 18:24 - Son Güncelleme: 21.05.2023 18:24
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan Hilal Altınbilek hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.