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Haberler Magazin 32’lik Hilal Altınbilek mayolu pozuyla sosyal medyanın gündeminde! “En sevdiğim tatil arkadaşım” Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sıydı...

32’lik Hilal Altınbilek mayolu pozuyla sosyal medyanın gündeminde! “En sevdiğim tatil arkadaşım” Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sıydı...

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan 32 yaşındaki oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu yeşil mayosu ile denizde geçirdiği eğlenceli anlara ait bir kareyi yayınladı. Altınbilek, paylaşımının altına da "En sevdiğim tatil arkadaşım" notunu ekledi. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.05.2023 18:24 - Son Güncelleme: 21.05.2023 18:24
32’lik Hilal Altınbilek mayolu pozuyla sosyal medyanın gündeminde! “En sevdiğim tatil arkadaşım” Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sıydı...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan Hilal Altınbilek hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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32’lik Hilal Altınbilek mayolu pozuyla sosyal medyanın gündeminde! “En sevdiğim tatil arkadaşım” Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sıydı...

Geçen günlerde yeni aşkıyla ilgili konuşarak gündeme gelen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

32’lik Hilal Altınbilek mayolu pozuyla sosyal medyanın gündeminde! “En sevdiğim tatil arkadaşım” Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sıydı...

Ünlü oyuncu yeşil mayosu ile denizde geçirdiği eğlenceli anlara ait bir kareyi yayınladı.

32’lik Hilal Altınbilek mayolu pozuyla sosyal medyanın gündeminde! “En sevdiğim tatil arkadaşım” Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sıydı...

Altınbilek, paylaşımının altına da "En sevdiğim tatil arkadaşım" notunu ekledi.

32’lik Hilal Altınbilek mayolu pozuyla sosyal medyanın gündeminde! “En sevdiğim tatil arkadaşım” Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sıydı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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