32 yıllık aşk! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit’in ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer o da Yeşilçam yıldızıymış...

32 yıllık aşk! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam'da canlandırdığı şefkatli anne rolleriyle anılan ve Hafize Ana karakteriyle hafızalara kazınan Adile Naşit, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı. 36 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçının hayatı da merak konusu oldu. 15 yaşındaki oğlunu toprağa veren Adile Naşit'in acı dolu hayatı yürek yakarken ünlü sanatçının ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...
Hababam Sınıfı'nın Hafize Anası, Neşeli Günler'in Saadet Hanım'ı olarak kalpleri fetheden Adile Naşit, 1950 yılında dünyaevine girdi. Naşit'in eşi de tıpkı kendisi gibi oyuncuydu. Çiftin yokluk içinde geçen hayatlarını renklendiren olay, evliliklerinden bir yıl sonra yaşandı.
1951 yılında oğulları Ahmet dünyaya geldi. Fakat Ahmet 15 yaşına geldiğinde aile, şoke edici bir gerçekle yüzleşti. Doktora götürülen Ahmet'in kalbi doğuştan delikti. Üstelik o günün şartları altında Türkiye'de tedavi edilmesine imkan yoktu. Operasyon Amerika'da yapılmalıydı ve maliyeti çok yüksekti. Bugünün rakamlarıyla 4 milyon lira civarında bir para gerekiyordu.
Tiyatro sayesinde kıt kanaat geçinen, evlerinin kirasını bile zor ödeyen çift, ne yapacaklarını kara kara düşünürken imdatlarına Naşit'in çalıştığı tiyatronun sahibi Gazanfer Özcan yetişti. Özcan, aileye bir miktar para bağışladı, ardından da tiyatro dünyasındaki dostlarına durumu anlatarak yardımcı olmalarını rica etti.