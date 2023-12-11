32 yıllık aşk! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit’in ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer o da Yeşilçam yıldızıymış...

32 yıllık aşk! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam'da canlandırdığı şefkatli anne rolleriyle anılan ve Hafize Ana karakteriyle hafızalara kazınan Adile Naşit, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı. 36 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçının hayatı da merak konusu oldu. 15 yaşındaki oğlunu toprağa veren Adile Naşit'in acı dolu hayatı yürek yakarken ünlü sanatçının ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...