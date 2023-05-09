32 yaşındaki Tuvana Türkay teknede en cesur haliyle paylaştı! O görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti “Ne yapıyorsun sen abla?”
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son görüntülerle takipçilerini şaşkına çevirdi. En cesur haliyle tekne pozlarını yayınlayan Türkay, kısa sürede gündem oldu. Instagram'da hızla yayılan paylaşıma yüzlerce yorum gelirken sosyal medya kullanıcıları "Ne yapıyorsun sen abla?", "Amaç ne?" yorumlarında bulundu. İşte Tuvana Türkay'ın o paylaşımı...
09.05.2023 01:41 - Son Güncelleme: 09.05.2023 01:49
Sosyal medyayı aktif kullanan Tuvana Türkay, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son görüntülerle dikkat çekti.
Öte yandan cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Tuvana Türkay'ın makyajsız hali de beğeni topladı.