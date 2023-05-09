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Haberler Magazin 32 yaşındaki Tuvana Türkay teknede en cesur haliyle paylaştı! O görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti “Ne yapıyorsun sen abla?”

32 yaşındaki Tuvana Türkay teknede en cesur haliyle paylaştı! O görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti “Ne yapıyorsun sen abla?”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son görüntülerle takipçilerini şaşkına çevirdi. En cesur haliyle tekne pozlarını yayınlayan Türkay, kısa sürede gündem oldu. Instagram'da hızla yayılan paylaşıma yüzlerce yorum gelirken sosyal medya kullanıcıları "Ne yapıyorsun sen abla?", "Amaç ne?" yorumlarında bulundu. İşte Tuvana Türkay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
09.05.2023 01:41 - Son Güncelleme: 09.05.2023 01:49
32 yaşındaki Tuvana Türkay teknede en cesur haliyle paylaştı! O görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti “Ne yapıyorsun sen abla?”

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuvana Türkay, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son görüntülerle dikkat çekti.

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32 yaşındaki Tuvana Türkay teknede en cesur haliyle paylaştı! O görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti “Ne yapıyorsun sen abla?”

Ünlü oyuncu, en cesur haliyle teknede verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

32 yaşındaki Tuvana Türkay teknede en cesur haliyle paylaştı! O görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti “Ne yapıyorsun sen abla?”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve yüzlerce yorum aldı.

32 yaşındaki Tuvana Türkay teknede en cesur haliyle paylaştı! O görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti “Ne yapıyorsun sen abla?”

Sosyal medya kullanıcıları "Ne yapıyorsun sen abla?", "Amaç ne?", "Şair burada ne anlatmak istemiş?" yorumlarında bulundu.

32 yaşındaki Tuvana Türkay teknede en cesur haliyle paylaştı! O görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti “Ne yapıyorsun sen abla?”

Öte yandan cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Tuvana Türkay'ın makyajsız hali de beğeni topladı.

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